O FC Porto renovou contrato com o basquetebolista João Soares, que fica ligado aos azuis e brancos por mais duas épocas, até 2022.

João Soares, que representou os dragões nas duas últimas temporadas, já tinha representado o FC Porto entre 2009 e 2012. Passou ainda pelo Benfica, UD Oliveirense e Ovarense em Portugal, além de duas aventuras no estrangeiro, em Espanha e na Sérvia.

A renovação do internacional luso segue-se à do treinador Moncho López e à do jogador norte-americano Tanner McGrew.