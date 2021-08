A ciclista Maria Martins renovou contrato com a equipa da Drops-Le Col por mais dois anos. O anúncio foi feito nesta terça-feira pela equipa britânica, em comunicado.

«Desde que entrei para a equipa, cresci muito como ciclista, mas especialmente como pessoa. Estou muito grata pela oportunidade e pela confiança que a equipa deposita em mim. Há um ambiente incrível, o que faz a equipa tão especial. Estou 100% confiante no projeto e mal posso esperar pela nova temporada», disse a atleta portuguesa no momento da renovação.

O diretor da equipa, Tom Varney, está feliz pela permanência de Maria Martins, falando já no foco para as próximas competições.

«Estou muito feliz pela continuidade da ‘Tata’ na equipa nas próximas duas épocas. Estamos orgulhosos dos progressos que teve este ano e estamos entusiasmados com o que está para vir. O foco vai estar nas chegadas ao ‘sprint’ mas também nas clássicas», explicou o dirigente da Drops-Le Col.

Maria Martins, de 22 anos, faz parte da equipa britânica de estrada desde 2020, depois de ter corrido durante dois anos pela espanhola Sopela. Neste ano, a portuguesa conquistou pela primeira vez o título português de fundo, tendo estreia marcada na Volta à Toscânia para sexta-feira, terminando no domingo.

A Drops-Le Col destacou ainda a «temporada excecional» de Maria Martins, que deixou a equipa «incrivelmente entusiasmada com o futuro». A ciclista lusa começou o ano com o terceiro lugar na Ronde de Mouscron, na Bélgica, prosseguiu com o sétimo lugar na prova de Omnium dos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e conquistou, no passado fim de semana, a medalha de ouro na mesma disciplina do ciclismo de pista nos Europeus de sub-23, tal como as de prata na eliminação e no Scratch.