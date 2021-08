O ciclista Rui Costa renovou contrato com a equipa da UAE Emirates. O acordo foi anunciado em comunicado pela própria equipa, na manhã desta segunda-feira.

«O Rui Costa enfrentou um novo desafio na sua longa e bem-sucedida carreira. O Rui é um antigo campeão do mundo e tem alcançado grandes resultados, pelo que ver converter esse talento e experiência no apoio à equipa e a um líder como o Tadej Pogacar, como fez no Tour, no qual teve um papel importante, sabemos que podemos confiar nele», disse o diretor da equipa, Joxean Fernández ‘Matxín’.

Rui Costa, de 34 anos, chegou à UAE Emirates em 2017, depois de ter passado por Lampre-Merida, Movistar, Caisse d'Epargne e Benfica, tendo conquistado o título mundial de fundo em 2013, três edições da Volta à Suíça, em 2012, 2013 e 2014, e a Volta a Abu Dhabi em 2017, além de três vitórias em etapas da Volta a França.

No mesmo comunicado, a equipa garantiu que conta com os irmãos portugueses Ivo Oliveira e Rui Oliveira, anunciou a contratação de João Almeida, da Deceuninck-Quickstep, para as próximas cinco temporadas, e confirmou as renovações com Fernando Gaviria, Alessandro Covi e Jan Polanc.