O Sporting oficializou a renovação de contrato de Guitta. O dono da baliza dos leões nas últimas duas temporadas prolonga assim o seu vínculo ao clube, sem ter sido revelada a duração do novo contrato.

«Agradeço a confiança à qual vou responder como até aqui, dando o melhor de mim em prol da equipa e do clube. Continuar no Sporting significa continuar a lutar por títulos e também por sonhos. Um deles é o campeonato português, que ainda não conquistei, e outroé a segunda Liga dos Campeões consecutiva. É com esse pensamento e muito feliz que continuo», afirmou o guardião em declarações ao site oficial dos leões.

O guarda-redes, que conta com 51 jogos e sete golos marcados, é o último nome numa lista de renovações de contrato que conta com Merlim, Gonçalo Portugal, Cavinato e Rocha.