O Sporting anunciou nesta sexta a renovação de contrato com Jorge Fonseca, judoca português campeão do mundo da categoria -100 kg.

Em declarações aos órgãos de comunicação dos leões, Jorge Fonseca assumiu a satisfação pela renovação.

«Estou muito contente por ter renovado com o Sporting, que é o clube do meu coração. Sinto-me bem aqui e é com o símbolo do Sporting que quero continuar a conquistar títulos», disse.