O Benfica renovou contrato com o líbero Bernardo Silva, que assim vai continuar a representar a equipa principal de voleibol dos encarnados na temporada 2021/2022.

Esta vai ser a segunda época consecutiva de Bernardo Silva no Benfica, depois de ter jogado dois anos no Sp. Caldas e de ter ainda passado no VC Viana, CV Oeiras e nos belgas do Prefaxis Menen.