Portugal goleou esta terça-feira a República Checa por 5-1 em Lodz, na Polónia, resultado que permitiu aos comandados de Jorge Braz ascenderem à liderança do grupo 8 de qualificação para o Europeu 2022, ao final da quarta jornada.

A equipa lusa, que na sexta-feira tinha empatado a três golos ante os checos, construiu o triunfo a partir do golo de Pany Varela, aos dois minutos. Ao minuto nove, Afonso Jesus fez o 0-2 no marcador e, ainda na primeira parte, num livre bem estudado, André Coelho aumentou para 0-3, ao minuto 12.

Os checos ainda reduziram por Koudelka, aos 20 minutos, mas na segunda parte, Bruno Coelho, com um bis, aos 21 e 31 minutos – o 1-4 é um golaço, com uma bola picada à saída do guarda-redes – selou o triunfo português.

Matematicamente, Portugal ainda não tem conseguida a qualificação, mas esta está praticamente selada pelos comandados de Jorge Braz, seja como vencedor de grupo ou um dos seis melhores segundos classificados. É que os próximos dois jogos são ante a Noruega, a formação teoricamente mais débil do grupo 8, ao mesmo tempo que República Checa e Polónia, ambas com menos um ponto que Portugal, jogam entre si também pelo apuramento.

Sem jogadores importantes como Ricardinho, Cardinal e Pedro Cary - todos lesionados - o jogo desta terça-feira marcou a internacionalização número 150 de João Matos por Portugal.

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Portugal, 8 pontos

2.º: República Checa, 7 pontos

3.º: Polónia, 7 pontos

4.º: Noruega, 0 pontos