Horas depois do triunfo do Sporting no dérbi com o Benfica, o FC Porto recebeu e venceu o FC Gaia, por 33-30, em jogo da nona jornada do principal campeonato nacional de andebol.

No Dragão Arena, a equipa comandada por Magnus Andersson chegou ao intervalo a vencer por 16-11. Na segunda parte, os visitantes ainda equilibraram e conseguiram um parcial favorável de 17-19, mas insuficiente para quebrar a sequência vitoriosa dos azuis e brancos que, tal como o Sporting, só sabem vencer no campeonato.

Víctor Iturriza, com nove golos, foi o melhor marcador do FC Porto. Nuno Pereira, com sete golos, foi o máximo goleador dos gaienses.

A diferença na liderança é nesta altura feita pela diferença positiva de 91 golos do FC Porto, para 90 positivos do Sporting.

Nos outros jogos do final da tarde, AD Sanjoanense, V. Setúbal e Póvoa AC também venceram. Já à noite, no fecho da ronda, a ADA Maia triunfou nos Açores.

Resultados – 9.ª Jornada:

Madeira SAD-AA Avanca, 30-28

Águas Santas-ABC/UMinho, 26-25

Benfica-Sporting, 27-30

AD Sanjoanense-Boa Hora, 27-21

FC Porto-FC Gaia, 33-30

Xico Andebol-V. Setúbal, 27-35

Póvoa AC-Belenenses, 27-28

Sp. Horta-ADA Maia, 20-23