O Benfica venceu este domingo o FC Porto no Dragão Arena, 79-87, no jogo que encerrou a 19.ª jornada do principal campeonato português de basquetebol.

Com este resultado, os encarnados ficam com 34 pontos, continuando no terceiro lugar, perdido por um dia para o Imortal, que tinha batido o Galitos no sábado.

Este desfecho deixa ainda confirmada a liderança isolada do Sporting, que podia ser apanhado pelo FC Porto, caso os dragões vencessem o clássico e ainda o jogo que têm em atraso, contra o Barreirense, da 16.ª jornada.