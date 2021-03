O FC Porto recebeu e venceu o Sporting por 81-78 no Dragão Arena, mas só após prolongamento, em jogo da 21.ª jornada da liga portuguesa de basquetebol.

Com este resultado, a equipa azul e branca igualou os leões no topo da classificação. Ambas as equipas têm 38 pontos (fruto de 18 vitórias e duas derrotas cada), mas os verde e brancos têm vantagem no confronto direto, pois em casa venceram por seis pontos de diferença.

O melhor marcador do jogo foi o portista Larry Gordon, com 30 pontos.

Na segunda-feira, a jornada encerra com o Ovarense-Benfica, a partir das 17 horas.

Ao intervalo: 35-41.

Fim do tempo regulamentar: 71-71.

Fim do prolongamento: 81-78.

Arbitragem: Fernando Rocha, Carlos Santos e Sónia Teixeira.

FC Porto: Jalen Riley (19), Bradley Tinsley (5), Miguel Queiroz (2), Tanner Mcgrew (8) e Larry Gordon (30). Jogaram ainda: Vladyslav Voytso (5), Pedro Pinto, Francisco Amarante, João Soares (2), Eric Anderson (10), João Torrie e Ricardo Neves. Treinador: Moncho López.

Sporting: Travante Williams (13), John Fields (7), Shakir Smith (6), João Fernandes (11) e James Elisor (21). Jogaram ainda: Diogo Ventura (7), Cláudio Fonseca (2), Pedro Catarino (5), Micah Downs (6). Treinador: Luís Magalhães.

Marcha do marcador: 18-17 (1º período), 35-41 (intervalo), 57-47 (3º período), 71-71 (fim do tempo regulamentar), 81-78 (fim do prolongamento).

CLASSIFICAÇÃO:

1.º: Sporting, 38 pontos/20 jogos

2.º: FC Porto, 38/20

3.º: Imortal, 37/21

4.º: Benfica, 36/20

5.º: UD Oliveirense, 36/21

6.º: Lusitânia, 33/20

7.º: V. Guimarães, 30/21

8.º: Académica, 29/21

9.º: CAB Madeira, 29/21

10.º: Galitos, 28/21

11.º: Esgueira, 27/21

12.º: Ovarense, 26/20

13.º: Maia Basket, 23/21

14.º: Barreirense, 19/18