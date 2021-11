O FC Porto recebeu e venceu o Lusitânia por 80-56, na noite desta sexta-feira, no Dragão Arena, no jogo inaugural da oitava jornada da liga portuguesa de basquetebol.

Francisco Amarante (18 pontos) e Paul Jorgensen (14 pontos) foram os melhores marcadores da equipa comandada por Moncho López, ao passo que, nos açorianos, foi Jaques Conceição a estar em maior evidência, com 15 pontos somados.

Com este resultado, o FC Porto assume a liderança isolada do campeonato, com 14 pontos, mais um do que o Lusitânia, que pode ser igualado ou até ultrapassado por vários adversários que estão próximos e que têm menos jogos.

Resultados – 8.ª Jornada:

FC Porto-Lusitânia, 80-56

Sporting-V. Guimarães (sábado, 15h00)

CAB Madeira-Imortal (sábado, 16h00)

Académica-Illiabum (sábado, 16h00)

UD Oliveirense-Ovarense (sábado, 18h00)

Póvoa-Benfica (domingo, 16h00)