Benfica e Oliveirense empataram a dois golos no fecho da 21.ª jornada do campeonato nacional de hóquei.



As águias marcaram primeiro por Valter Neves aos vinte minutos. No entanto, a formação visitante igualou por Marc Torra antes do período de descanso. Os encarnados voltaram à liderança do marcador por Nicolía, mas Marc Torra bisou e igualou a partida.



O FC Porto lidera em igualdade com o Óquei Barcelos, embora com menos um jogo. Por sua vez, o Benfica é terceiro colocado.



Os resultados da 21.ª jornada:





FC Porto – Sporting, 2-2

Valongo - Juventude de Viana, 1-0

Óquei Barcelos - Riba d’Ave, 8-3

HC Braga - Sporting de Tomar, 3-3

Famalicense - Tigres Almeirim, 7-5

HC Turquel – Sanjoanense, 6-6

Domingo, 28 fev:

Benfica – Oliveirense, 2-2