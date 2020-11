O Sporting recebeu e venceu este sábado o Riba D’Ave por 4-2, em jogo da 11.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.

O triunfo ante os nortenhos mantém a equipa comandada por Paulo Freitas como única invicta na prova, com oito vitórias e dois empates, 26 pontos e menos um jogo que a UD Oliveirense, que está à condição no segundo lugar, com 24 pontos, após a vitória por 4-2 ante o HC Braga, este sábado.

Quem também venceu foi o Óquei Barcelos: 6-2 na receção ao Tigres. Juventude de Viana e SC Tomar empataram a três bolas.

A jornada fica completa com o FC Porto-Sanjoanense, com o Valongo-Famalicense (ambos adiados) e com o Turquel-Benfica (23 dezembro).