O Eco City Futsal Genzano, da Serie A italiana, é o novo clube de Ricardinho.

O futsalista português de 38 anos prossegue assim a carreira no estrangeiro, depois de na época passada ter jogado nos letões do Riga.

Depois de ter deixado o Benfica em 2009/10, Ricardinho fez praticamente toda a carreira além-fronteiras: jogou no CSKA Moscovo (Rússia), nos japoneses do Nagoya Oceans, nos espanhóis do Inter Movistar, nos franceses do ACCS, nos indonésios do Pendekar United e no Riga.