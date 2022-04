O Portugal-Bélgica, jogo que marca a despedida de Ricardinho da seleção nacional de futsal, vai ter casa cheia no Pavilhão Multiusos de Gondomar. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta terça-feira, lotação esgotada para o derradeiro encontro do atleta com a camisola das quinas.

O encontro entre portugueses e belgas, de caráter particular, está agendado para as 21h30 de quinta-feira, num pavilhão que tem capacidade para 2.700 pessoas.

Depois do Portugal-Bélgica, a seleção comandada por Jorge Braz reencontra o mesmo adversário no sábado, em Santo Tirso, a partir das 20 horas, mas já sem a presença de Ricardinho, que será dispensado após o primeiro jogo com os belgas.