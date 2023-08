O português Ricardinho é reforço da equipa de futsal do Riga FC, anunciou esta terça-feira o emblema da Letónia e confirmou também o atleta luso, num direto na plataforma Twitch.

«Ricardinho, um dos maiores jogadores de futsal de todos os tempos, vai continuar a sua carreira na nossa equipa, Riga FC. Bem-vindo à família, Ricardinho!», pode ler-se, na mensagem do clube letão.

Depois da experiência de um ano na Indonésia, Ricardinho volta ao futsal europeu e para o seu oitavo clube da carreira como sénior.

Em Portugal, Ricardinho jogou como sénior no Miramar, seguindo-se um percurso marcante no Benfica, clube pelo qual venceu cinco ligas, quatro Taças de Portugal, cinco Supertaças e ainda uma UEFA Futsal Champions League.

No estrangeiro, antes do Riga FC, Ricardinho passou pelo Nagoya Oceans (Japão), CSKA Moscovo (Rússia), Inter Movistar (Espanha), ACCS (França) e Pendekar United (Indonésia). No Movistar somou mais duas Ligas dos Campeões, além de seis ligas, três Supertaças, três Taças de Espanha e uma Taça do Rei.

Campeão também no Japão e em França, Ricardinho já conquistou o título europeu e o título mundial de seleções por Portugal.

O atual campeão da Letónia vai participar, em 2023/24, na Ronda Preliminar da Champions.