A seleção nacional de futsal, atual campeã europeia e mundial, venceu esta quinta-feira a Macedónia do Norte, por 3-1, em Rio Maior, num duelo de preparação para o Europeu 2022.

No penúltimo teste antes da entrada no Europeu, Portugal chegou à vantagem em cima do intervalo, aos 19 minutos, num remate de André Coelho que desviou em Dragan Petrovikj, antes de a bola entrar na baliza.

Na segunda parte, os macedónios chegaram ao empate logo no primeiro minuto (21m), por Jakup Ramadani.

Portugal quis logo responder e rematou com potência ao ferro da baliza contrária no minuto seguinte. Mais tarde, foi Afonso a levar a bola a beijar o poste, aos 25 minutos.

Depois de várias investidas, Portugal chegou mesmo ao 2-1: foi aos 30 minutos, numa recarga com êxito de Erick, após um remate de Miguel Ângelo, jogador que rendeu o lesionado (e azarado) Cardinal no conjunto orientado por Jorge Braz.

O 3-1 final surgiu por João Matos, após assistência de Erick, um dos dois portugueses candidatos a melhor jogador do mundo.

Esta sexta-feira, Portugal tem o último jogo particular antes do Europeu, novamente contra os macedónios, a partir das 18h45, no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

O Europeu 2022 joga-se nos Países Baixos, de 19 de janeiro a 6 de fevereiro, em Amesterdão e Groningen. O primeiro jogo de Portugal, que viaja dia 16 para solo neerlandês, é dia 19, ante a Sérvia. A seleção das quinas, que vai jogar o grupo A, defronta depois os Países Baixos no dia 23 e a Ucrânia dia 28, no fecho da fase de grupos.