O antigo tenista suíço Roger Federer falou esta quinta-feira numa «honra absoluta» por ter partilhado o court com Rafael Nadal, numa primeira reação após o anúncio do fim da carreira por parte do espanhol, aos 38 anos.

«Que carreira, Rafa. Sempre esperei que este dia não chegasse. Obrigado pelas memórias inesquecíveis e por todas as tuas conquistas no desporto que amamos. Foi uma honra absoluta», comentou Federer, na publicação de Nadal nas redes sociais, em que anunciou a sua retirada.

Nadal vai retirar-se oficialmente do ténis profissional nas finais da Taça Davis, em novembro, juntando-se a Federer na retirada: o suíço fê-lo após a Laver Cup, em 2022, na qual ficaram célebres as imagens dos dois a chorar emocionados após o último encontro do helvético.

Do «big-3» que dominou o ténis mundial nos últimos anos, sobra apenas Novak Djokovic, o mais novo dos três (37 anos), num ano em que outro nome emblemático do ténis, Andy Murray, anunciou o fim de ciclo.

Também Cristiano Ronaldo reagiu à publicação de Nadal, adepto do Real Madrid, no qual o futebolista português passou várias temporadas, deixando elogios ao espanhol.

No mundo do desporto, as reações ao adeus de Nadal vão-se sucedendo esta quinta-feira.