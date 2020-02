Roger Federer foi submetido a uma operação ao joelho direito e vai falhar o torneio de Roland Garros, em França. O suíço só regressa a tempo de jogar na época de relva, em junho, e cuja maior atração é o torneio de Wimbledon.

O tenista número três do ranking ATP publicou uma mensagem nas redes sociais a dar conta do seu problema no joelho, tendo ponderado com o seu staff a operação, a que acabou por se submeter na quarta-feira.

«O meu joelho direito tem-me vindo a incomodar há já algum tempo. Tive esperança que passasse, mas, depois de um exame e uma discussão sobre o assunto com a minha equipa, decidi submeter-me a uma artroscopia, na Suíça, ontem [quarta-feira]», começou por dizer.

Atualmente com 7130 pontos, Federer poderá ser ultrapassado por vários tenistas na classificação, devido à paragem prolongada.

«Depois da operação, os doutores confirmaram-me que tinha sido a coisa certa a fazer e disseram-me que estão muito confiantes na minha recuperação total. Como resultado disso, terei de, infelizmente, falhar o Dubai, Indian Wells, Bogotá, Miami e o Roland Garros. Estou muito grato pelo apoio de todos. Mal posso esperar para voltar a jogar. Vejo-vos na relva», terminou.