O tenista Roger Federer só vai voltar à competição em 2021, devido a uma operação ao joelho direito realizada recentemente.

«Há algumas semanas, devido a um revés na minha reabilitação inicial, tive de fazer uma artroscopia ao joelho direito. Agora, à imagem do que fiz no arranque de 2017, preciso tirar o tempo necessário para estar preparado a 100 por cento para jogar ao meu nível máximo. Vou sentir muita falta dos adeptos e da competição, mas aguardarei ansiosamente pela oportunidade de regressar no início de 2021», escreveu o suíço nas redes sociais.

Federer tinha sido operado ao mesmo joelho em fevereiro deste ano, mas em 2016 foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo.

O tenista suíço completa 39 anos no próximo mês de agosto.