Os tenistas Novak Djokovic e Carlos Alcaraz garantiram, esta terça-feira, a qualificação para as meias-finais de Roland Garros, o segundo major da época, ao vencerem os respetivos encontros ante Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas.

No primeiro encontro dos quartos de final masculinos, à tarde, no Court Philippe-Chatrier, Djokovic venceu Khachanov em quatro sets, em três horas e 38 minutos.

Khachanov, número 11 mundial, até venceu o primeiro set (4-6), mas Djokovic, número três do ranking ATP, deu a volta e venceu os três sets seguintes, com os parciais de 7-6 (7-0), 6-2 e 6-4.

No mesmo palco, esta noite, Alcaraz precisou de menos tempo do que o que Djokovic precisou para fechar a sua vitória nos quartos de final. O espanhol, número um mundial, bateu o grego Stefanos Tsitsipas (5.º) em três sets, num encontro que durou duas horas e 12 minutos.

Alcaraz venceu o primeiro set por 6-2, dominou também o segundo set (6-1) e fechou no terceiro parcial, que foi bem mais equilibrado na parte final e que acabou com um tie-break favorável a Alcaraz: 7-6 (7-5). Tsitsipas ainda salvou cinco match-points, mas não impediu o triunfo do líder do ranking ATP.

Este vai ser apenas o segundo encontro entre Djokovic e Alcaraz. O primeiro foi nas meias-finais do Masters de Madrid em 2022, com vitória do espanhol.

Sabalenka e Muchova nas meias-finais femininas

No quadro feminino, Aryna Sabalenka (2.ª) e Karolina Muchova (43.ª) garantiram esta terça-feira as primeiras duas vagas nas meias-finais.

Sabalenka venceu a ucraniana Elina Svitolina (192.ª) por duplo 6-4, em uma hora e 36 minutos.

Já a checa Muchova, 43.ª da hierarquia, venceu a russa Anastasia Pavlyuchenkova (333.ª), por 7-5 e 6-2, em uma hora e 38 minutos.

O programa de quarta-feira

Os quartos de final encerram-se na quarta-feira. No quadro masculino, há os duelos Alexander Zverev-Tomas Etcheverry (14h00) e Holger Rune-Casper Ruud (19h15). No quadro feminino, marcam encontro Beatriz Haddad Maia-Ons Jabeur (10h00) e Iga Swiatek-Coco Gauff (11h30).