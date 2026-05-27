Modalidades
Há 43 min
Roland Garros: Nuno Borges vence Kecmanovic e iguala melhor prestação
Tenista luso vai defrontar Andrey Rublev na terceira ronda
RM
Tenista luso vai defrontar Andrey Rublev na terceira ronda
RM
O tenista Nuno Borges igualou a melhor prestação da carreira em Roland Garros, ao vencer o sérvio Miomir Kecmanovic na segunda ronda da prova, esta quarta-feira.
O tenista sérvio entrou a vencer na partida ao dominar o set inaugural, com parcial de 6-3. Porém, a partir daí, foi domínio completo de Nuno Borges. O tenista luso venceu os três sets seguintes, com parciais de 6-2, 6-1 e 6-2 e fechou o encontro em 3-1, em duas horas e 11 minutos.
O número um português e atual número 51 do mundo avança assim para a terceira ronda do Grand Slam francês, na qual vai defrontar o russo Andrey Rublev, número 13 do ranking ATP.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS