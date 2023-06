O tenista alemão Daniel Altmaier (79.º) protagonizou, esta quinta-feira, a grande surpresa do dia no quadro masculino de Roland Garros, ao afastar o número nove do mundo e oitavo cabeça de série, o italiano Jannik Sinner, numa batalha época de cinco sets, que durou cinco horas e 26 minutos.

No court Suzanne-Lenglen, Altmaier venceu com os parciais de 6-7 (0-7), 7-6 (9-7), 1-6, 7-6 (7-4) e 7-5, depois de ter salvo dois match-points quando Sinner servia com 4-5 no marcador do quarto set. É a segunda vez na carreira que o germânico acede à terceira ronda, fase na qual vai encontrar o búlgaro Grigor Dimitrov (28.º), que deixou pelo caminho o finlandês Emil Ruusuvuori, por 7-6 (7-4), 6-3 e 6-4.

Foi a segunda vez que Altmaier eliminou um top-10 e novamente um italiano, depois de ter ganho a Matteo Berretini em 2020, também no pó de tijolo de Paris.

Ainda no quadro masculino, o dia abriu com um duelo mais equilibrado do que o esperado, com o norueguês Casper Ruud, quarto do ranking, a bater o italiano Giulio Zeppieri (129.º), em quatro sets, pelos parciais de 6-3, 6-2, 4-6 e 7-5.

Além de Sinner, quem não confirmou o favoritismo teórico foi o australiano Alex De Minaur, número 19 do mundo, afastado pelo argentino Tomas Martin Etcheverry (49.º), em três sets: 6-3, 7-6 (7-2) e 6-2.

Já Alexander Zverev (27.º) só precisou de três sets para afastar o eslovaco Alex Molcan (86.º), por 6-4, 6-2 e 6-1. Segue-se, na terceira ronda, o norte-americano Frances Tiafoe (12.º), que bateu o russo Aslan Karatsev (62.º), por 3-6, 6-3, 7-5 e 6-2.

O dia teve ainda triunfo do também norte-americano Taylor Fritz (8.º), sobre o francês Arthur Rinderknech (78.º), pelos parciais de 2-6, 6-4, 6-3 e 6-4.

Swiatek em frente e prodígio de 16 anos também

No quadro feminino, a líder do ranking mundial, Iga Swiatek, vencedora em 2020 e 2022, apurou-se para a terceira ronda com um triunfo perante a norte-americana Claire Liu, número 102 no ranking WTA. A polaca precisou de uma hora e 29 minutos no court Philippe-Chatrier para, com 6-4 e 6-0, assegurar a qualificação. A próxima adversária de Swiatek será a chinesa Xinyu Wang (80.ª), que derrotou a sueca Rebecca Peterson, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-2.

Já cazaque Elena Rybakina (quarta do circuito), campeã de Wimbledon e vice-campeã do Open da Austrália, vai defrontar a espanhola Sara Sorribes Tormo, após o triunfo ante a checa Linda Noskova, por duplo 6-3.

Noutros jogos, a tunisina Ons Jabeur (7.ª), vice-campeã de Wimbledon e do Open dos Estados Unidos, ganhou à francesa Oceane Dodin (122.ª), por 6-2 e 6-3. Pelos mesmos números, a norte-americana Coco Gauff (6.ª) superou a austríaca Julia Grabher, para marcar duelo com Mirra Andreeva (143.ª), que se impôs à gaulesa Diane Parry (6-1 e 6-2) para se estrear na terceira ronda de um torneio do Grand Slam aos 16 anos.