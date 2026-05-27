O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio Grand Slam da temporada, ao triunfar no duelo com o francês Clement Tabur, em três sets.

Sinner, finalista em 2025 e em busca do major que lhe falta, estreou-se em Paris com um triunfo sobre o número 171 do mundo, por 6-2, 6-3 e 6-4, em duas horas e oito minutos.

Este foi o 30.º triunfo seguido de Sinner, que não perde desde os quartos de final de Doha. O italiano vai agora encontrar o argentino Juan Manuel Cerundolo (56.º), que afastou o britânico Jacob Fearnley (125.º).

O dia, que teve a vitória do português Jaime Faria, ficou ainda marcado pela eliminação de Daniil Medvedev. O russo voltou a dar uma prova da complicada relação com a terra batida, somando a sétima derrota na primeira ronda do torneio parisiense em dez participações. Desta vez, foi derrotado pelo australiano Adam Walton (que recebeu um wild card da organização), pelos parciais de 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 e 6-4.

No quadro feminino, a grande surpresa foi a derrota da norte-americana Jessica Pegula (quinta do ranking) frente à australiana Kimberly Birrell. De resto, não houve surpresas, com todas as favoritas a seguirem em frente, nomeadamente a detentora do título, a norte-americana Coco Gauff, bem como a número um do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka.