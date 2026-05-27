Roland Garros: Sinner na segunda ronda, Medvedev eliminado
Russo perdeu pela sétima vez na primeira ronda do torneio parisiense em dez participações
Russo perdeu pela sétima vez na primeira ronda do torneio parisiense em dez participações
O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial, apurou-se esta terça-feira para a segunda ronda de Roland Garros, segundo torneio Grand Slam da temporada, ao triunfar no duelo com o francês Clement Tabur, em três sets.
Sinner, finalista em 2025 e em busca do major que lhe falta, estreou-se em Paris com um triunfo sobre o número 171 do mundo, por 6-2, 6-3 e 6-4, em duas horas e oito minutos.
Este foi o 30.º triunfo seguido de Sinner, que não perde desde os quartos de final de Doha. O italiano vai agora encontrar o argentino Juan Manuel Cerundolo (56.º), que afastou o britânico Jacob Fearnley (125.º).
O dia, que teve a vitória do português Jaime Faria, ficou ainda marcado pela eliminação de Daniil Medvedev. O russo voltou a dar uma prova da complicada relação com a terra batida, somando a sétima derrota na primeira ronda do torneio parisiense em dez participações. Desta vez, foi derrotado pelo australiano Adam Walton (que recebeu um wild card da organização), pelos parciais de 6-2, 1-6, 6-1, 1-6 e 6-4.
No quadro feminino, a grande surpresa foi a derrota da norte-americana Jessica Pegula (quinta do ranking) frente à australiana Kimberly Birrell. De resto, não houve surpresas, com todas as favoritas a seguirem em frente, nomeadamente a detentora do título, a norte-americana Coco Gauff, bem como a número um do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka.