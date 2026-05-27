VÍDEO: vence em Roland Garros ao fim de quase cinco horas... e fica “colado” ao chão
Jakub Mensik foi o rosto do esforço após o triunfo ante Mariano Navone, debaixo de muito calor. Não se conseguiu levantar e foi assistido
A vitória do checo Jakub Mensik (27.º do ranking ATP) frente ao argentino Mariano Navone (38.º), esta quarta-feira, foi um dos jogos marcantes de mais um dia em Roland Garros.
Mensik triunfou em cinco sets e ao fim de quase cinco horas de jogo (04h41m), pelos parciais de 3-6, 6-2, 4-6, 6-1 e 6-7 (11-13) e, mal garantiu a vitória, ficou “colado” no chão, à terra batida, visivelmente em dificuldades após o esforço físico prolongado e feito debaixo de muito calor.
Navone foi cumprimentar o adversário, que devolveu o gesto, mas continuou deitado, sem se conseguir levantar, acabando por precisar de assistência, após garantir o apuramento para a terceira ronda do torneio parisiense.
Djokovic apurado, Rybakina cai
A vitória de Mensik aconteceu num dia em que outros destaques foram o apuramento do sérvio Novak Djokovic em masculinos e a eliminação de Elena Rybakina em femininos.
Campeã em título do Open da Austrália, a número dois do ranking WTA foi o primeiro grande nome afastado nesta edição de Roland Garros, sucumbindo na segunda ronda diante da ucraniana Yuliia Starodubtseva, que até esta quarta-feira nunca tinha derrotado uma tenista do top-10 mundial.
Se o quadro feminino teve surpresa ao quarto dia, do lado masculino Novak Djokovic, recordista de títulos do Grand Slam (24), sofreu para tornar-se no quarto homem com mais de 39 anos a chegar à terceira ronda de Roland Garros na Era Open. Djokovic superou o francês Valentin Royer, por 6-3, 6-2, 6-7 (7-9) e 6-3, em três horas e 44 minutos. O sérvio ultrapassou pela 21.ª vez a segunda ronda, na qual apenas caiu em 2005, na sua estreia no torneio. Porém, ainda foi forçado a um quarto set pelo 74.º jogador do ranking, que anulou um “match point” no “tie-break”.