O Sporting subiu à liderança do grupo B da ronda de elite da Champions ao golear os neerlandeses do Hovocubo por 8-2, numa partida disputada no João Rocha.



Cavinato foi a figura dos leões ao contribuir com três golos e quatro assistências. Frente a uma equipa amadora, Nuno Dias aproveitou para estrear o jovem ala Bruno Souto Mayor, de apenas 17 anos.



Além de Cavinato que fez um hat-trick, os restantes golos dos campeões europeus foram anotados por Waltinho (dois), Zicky (dois) e Cardinal.

Com este resultado, a equipa leonina assume a liderança do grupo B com seis pontos, em igualdade com os russos do Yekatrinburg - que esta sexta-feira venceram o Olmissum, por 3-2 - adversário de domingo, às 19h00, no encontro de encerramento. Mas assume vantagem pela diferença de golos marcados e sofridos: 11-3 contra 8-3.

Assim, matematicamente no domingo bastará um empate ao Sporting para carimbar o passaporte para a final-four da Liga dos Campeões de futsal.



Ficha de jogo

Jogo realizado no João Rocha, em Lisboa.

Sporting - Hovocubo, 8-2.

Ao intervalo: 7-2.

Marcadores:

1-0, Waltinho, 1 minutos.

2-0, Waltinho, 2.

3-0, Zicky, 7.

4-0, Cardinal, 08.

5-0, Diego Cavinato, 12.

5-1, Soufian Charraoui, 13.

6-1, Diego Cavinato, 15.

6-2, Abdessamad Attahiri, 16.

7-2, Zicky, 20.

8-2, Diego Cavinato, 23.

Sporting: Guitta, João Matos, Waltinho, Diego Cavinato e Alex Merlim. Jogaram ainda Pauleta, Miguel Ângelo, Zicky, Caio Ruiz, Cardinal e Bruno Souto Mayor.

Treinador: Nuno Dias.

Hovocubo: David Stet, Abdessamad Attahiri, Mats Velseboer, Soufian Charraoui e Karim Mossaoui. Jogaram ainda Bernardo Paçó, Gonçalo Portugal, Faisel Mellah, Yoshua St Juste, Lahcen Bouyouzan, Iliass Bouzit, Içam El Bakkali, Abdelmouhaimin Amghar e Hicham Aklalouch.

Treinador: Sander Van Dijk.

Árbitros: Stefan Vrijens (Bélgica) e Gabor Kovacs (Hungria).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Mellah (13m) e Soufian Charraoui (37m).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.