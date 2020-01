O ala Pedro Cary é a novidade nos convocados do selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, para a Ronda de Elite de qualificação para o Mundial 2020, a derradeira fase de acesso à prova que se disputa na Lituânia.

A seleção atual campeã europeia, que vai jogar no Pavilhão dos Desportos Municipal da Póvoa de Varzim o grupo A da Ronda de Elite, tem o primeiro jogo a 30 de janeiro (5.ª feira), frente à Bielorrússia, às 20h30. Antes, há um Itália-Finlândia, às 17h30. A segunda jornada, que é disputada no dia seguinte, 31 de janeiro (6.ª feira), tem um Portugal-Finlândia às 20h30, já após o Bielorrússia-Itália (17h30). A terceira e última jornada é a 2 de fevereiro, domingo, com o Finlândia-Bielorrússia (14h00) e o Itália-Portugal (17h00).

Cary substitui, na convocatória, o sportinguista Pauleta, que esteve nas opções de Jorge Braz nos dois particulares ante a congénere francesa, em dezembro último.

Portugal vai arrancar os trabalhos de preparação a 20 de janeiro, no Centro de Estágios e Preparação Desportiva de Rio Maior, onde tem agendados dois jogos-treino.

