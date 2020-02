Portugal sofreu e de que maneira para empatar com a Finlândia na Ronda de Elite de qualificação para o Mundial2020.

Em jogo disputado na Póvoa de Varzim, o conjunto nórdico chegou ao último minuto a vencer por 2-0, mas os golos de Bruno Coelho (39m) e Cardinal, a 38 segundos do fim, valeram o resgate de um empate à equipa de Jorge Braz.

Portugal desce assim ao segundo lugar da ‘poule', atrás da Itália, mas com os mesmos quatro pontos que os transalpinos, que horas antes tinham batido a Bielorrússia (5-3) e defrontam a equipa das ‘quinas' no domingo, às 17h.

A Finlândia surge no terceiro lugar, com dois pontos e hipótese remotas de apuramento, ao passo que os bielorrussos, que perderam de forma apertada com a formação lusa na quinta-feira (2-1), mantêm-se a zeros e já estão arredados da qualificação.

Os vencedores das quatro séries europeias têm entrada direta na competição que vai decorrer na Lituânia entre 12 de setembro e 4 de outubro, enquanto os segundos classificados discutirão as restantes vagas num ‘play-off'.