A World Athletics perdeu pouco mais de 1,5 milhões de euros devido a um furto sistemático que envolveu funcionários da própria organização que rege o atletismo mundial.

A confirmação foi feita esta quinta-feira pela entidade, que descobriu o furto durante a sua primeira auditoria anual, sob a liderança de uma nova equipa no departamento financeiro.

Um dos funcionários deixou a organização antes de o desfalque ser descoberto. Entretanto, outro funcionário e um consultor viram os respetivos contratos serem rescindidos após uma investigação interna.

A World Athletics indicou, num comunicado enviado à agência Associated Press, que as provas recolhidas foram entregues às «autoridades judiciais e legais relevantes para investigação criminal».

O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, sublinhou a importância de não deixar passar estas situações em branco, prometendo utilizar «todo o rigor da lei».

«Muitas organizações optam por esconder este tipo de incidentes, limitando-se a rescindir contratos de trabalho com informações limitadas, o que permite que os autores continuem os seus esquemas e furtos noutras empresas», alertou.

«Nós construímos uma reputação forte de boa governança, transparência e defesa do que é correto, mesmo que às vezes seja um pouco desconfortável. É desconfortável, mas é importante que façamos o que é correto», disse, ainda.