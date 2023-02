Ruben Guerreiro salvou este domingo o pódio no Gran Camiño por cinco segundos, em nova jornada de demonstração de força do ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard, que saiu da Galiza só com vitórias e com a amarela final.

Depois de ganhar a segunda e terceira etapas da prova galega – a primeira foi neutralizada -, o corredor da Jumbo-Visma arrasou a concorrência no contrarrelógio final, deixando o mais direto perseguidor, o seu colega australiano Rohan Dennis, a 35 segundos, e o terceiro, o norte-americano Will Barta (Movistar), a 59.

A prestação do vigente campeão do Tour foi tão demolidora que chegou à meta, diante da Catedral de Santiago de Compostela, colado a Ruben Guerreiro, que tinha partido dois minutos antes.

Ainda assim, e apesar de ter sido apenas 21.º na etapa, a 1.55 minutos de Vingegaard, e ter perdido o segundo lugar da geral para Jesús Herrada (Cofidis), o português da Movistar segurou o pódio, por cinco segundos.