O ciclista português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) venceu, este domingo, a 15.ª etapa da Vuelta, na ligação de 158,5 quilómetros entre Pamplona e Lekunberri.

O corredor luso de 36 anos superou o alemão Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) e o colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), com uma ponta final mais forte, depois de os oponentes terem lançado um ataque para o sprint final.

A vitória de Rui Costa:

À entrada para os últimos três quilómetros, Rui Costa e Buitrago ficaram sozinhos na frente depois de uma queda de Kämna, mas o germânico recuperou e juntou-se ao grupo para discutir a vitória no último quilómetro.

O trio ficou na expectativa e Rui Costa acabou por aumentar o ritmo para impedir que o grupo que vinha atrás, com Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) à cabeça, tivesse a possibilidade de colar-se e discutir a etapa. Uma manobra talvez decisiva do luso, que metros mais à frente respondeu na perfeição à investida inicial de Buitrago e à de Kämna, de seguida.

Na quarta posição e apenas a dois segundos de Rui Costa, Kämna e Buitrago, ficou Remco Evenepoel, a dois segundos.

O belga, campeão em 2022 e grande derrotado no Tourmalet, na sexta-feira, acabou por ganhar mais dois minutos e 50 segundos para os principais nomes no top-10, que chegaram no pelotão, a 02m52s de Rui Costa. Nesse pelotão chegou João Almeida (UAE Team Emirates) na 35.ª posição. Já Nelson Oliveira (Movistar) foi 74.º (+09m12s), André Carvalho (Cofidis) foi 129.º (+17m16s) e Rui Oliveira (UAE Team Emirates) 141.º (+17m30s).

Na geral, João Almeida segue na 10.ª posição, a oito minutos e 39 segundos de Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Remco Evenepoel continua em 15.º lugar, mas agora a 16 minutos e 22 segundos do camisola vermelha, ainda que as aspirações de renovar o título tenham ficado praticamente nulas na subida ao Tourmalet.

Quanto a Rui Costa, vencedor da etapa, subiu dez lugares na geral e é agora 44.º (+01h27m48s). Nelson Oliveira desceu três posições e é 48.º (+01h31m02s). André Carvalho é 141.º (+02h59m24s) e Rui Oliveira 154.º (+03h12m15s).

CLASSIFICAÇÃO GERAL (APÓS 15.ª ETAPA):

1.º: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), +54h38m42s

2.º: Primoz Roglic (Jumbo-Visma), +01m37s

3.º: Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +01m44s

4.º: Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +02m37s

5.º: Enric Mas (Movistar), +03m06s

6.º: Marc Soler (UAE Team Emirates), +03m10s

7.º: Mikel Landa (Bahrain Victorious), +04m12s

8.º: Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), +05m02s

9.º: Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), +05m30s

10.º: João Almeida (UAE Team Emirates), +08m39s