A seleção de futebol de praia de Portugal perdeu esta sexta-feira ante a Rússia, por 7-3, nas meias-finais da Taça Intercontinental, pelo que vai agora disputar o duelo pelo terceiro e quarto lugares ante o Senegal.

Num duelo em que Portugal, campeão da Europa, defrontava a campeã do mundo, foram os russos a entrar forte no jogo e adiantarem-se no marcador por Kotenev, aos dois minutos. Ainda no primeiro período, Zemskov aumentou para 2-0 a favor da Rússia.

No início do segundo período, Portugal chegou ao 2-2 num ápice, com golos de André Lourenço e Léo Martins, mas Paporotnyi, Kosharnyi e Zemskov elevaram a contagem para 5-2 a favor dos russos. Portugal reduziu ainda neste período para 5-3, por Bernardo Lopes.

No terceiro e último período, Portugal senti a perda de Bê Martins por lesão e a Rússia sentenciou com golos de Kosharnyi e Zemskov.

No sábado, Portugal joga ante o Senegal pelas 13h30, na luta pelo último lugar do pódio. Os africanos perderam com o Irão por 7-5 nas meias-finais.

_

FICHA DE JOGO

RÚSSIA: Kosharnyi, Shkarin, Novikov, Zemskov e Kotenev. Jogaram ainda: Denis Parkhomenko, Paporotnyi, Shishin, Kryshanov, Romanov, Nikonorov, Krash. Treinador: Mikhail Likhachev

PORTUGAL: Andrade, André Lourenço, Rúben Brilhante, Bê Martins e Léo Martins. Jogaram ainda: Tiago Petrony, Bruno Torres, Bernardo Lopes, Rodrigo Pinhal, Jordan Santos, Miguel Pintado e Von. Treinador: Mário Narciso



Disciplina - cartão amarelo: Novikov (5' e 23'), André Lourenço (28'), Léo Martins (28'), Bruno Torres (29'), Von (29'). Cartão vermelho: Novikov (23').

Golos: Kotenev (2'), Zemskov (7'), André Lourenço (13’), Léo Martins (14’), Paporotnyi (15'), Kosharnyi (19'), Zemskov (20'), Bernardo Lopes (20’), Kosharnyi (28'), Zemskov (35').