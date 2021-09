A Argentina, atual campeã mundial, assegurou a passagem às meias-finais do Mundial de futsal, ao vencer a Rússia nos penáltis por 5-4, depois de se ter registado um 1-1 após prolongamento.

Em Kaunas, na Lituânia, país que organiza pela primeira vez a competição, Leandro Cuzzolino deu vantagem à seleção sul-americana, aos 25 minutos, mas Artem Antoshkin, aos 35, refez igualdade no marcador.

Na reedição da final do último Campeonato do Mundo, o resultado manteve-se inalterado durante o prolongamento e decisão para os penáltis, com o russo Rómulo a falhar e a dar a vitórias aos argentinos.

O campeão mundial vai defrontar o Brasil nas meias-finais, depois de os canarinhos terem confirmado o estatuto de favorito perante Marrocos, embora apenas tenha vencido por 1-0, com um golo de Rodrigo, aos 11 minutos.

Na segunda-feira, os quatros de final ficam fechados com os jogos Espanha-Portugal e Irão-Cazaquistão.