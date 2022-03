O russo Ivan Kuliak subiu este sábado ao pódio, na Taça do Mundo de ginástica artística, que decorre Doha, no Qatar, com a letra Z gravada no peito: um símbolo utilizado pelos carros de guerra russos na invação à Ucrânia.

Ivan Kuliak ficou em terceiro lugar e subiu ao pódio para receber a medalha de bronze, sendo que ao lado tinha o ucraniano Illia Kovtun, que vencera a competição e foi receber a medalha de ouro.

A atitude do ginasta russo, que recebeu formação militar em 2021, está a ser fortemente criticada em todo o mundo e a Federação Internacional de Ginasta não deve perdoar uma grande penalização.