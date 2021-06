O atual campeão olímpico do lançamento de peso, o norte-americano Ryan Crouser, estabeleceu na sexta-feira (madrugada de sábado em Portugal) um novo recorde do mundo, com um arremesso de 23,37 metros, nas provas dos Estados Unidos para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

Crouser, de 28 anos, que assim assegurou a participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, superou em Eugene, Oregon, uma marca que durava há 31 anos e que pertencia ao compatriota Randy Barnes desde 1990 (23,12 metros).

A queda de um dos mais antigos máximos mundiais já se adivinhava durante as eliminatórias das qualificações norte-americanas, quando Crouser lançou o peso a 22,92 metros, a 20 centímetros do recorde de Barnes, que representava naquele momento a quinta melhor marca de sempre, logo à primeira tentativa.