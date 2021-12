Depois de ter jogado pela primeira vez pelos Sacramentos Kings na liga norte-americana de basquetebol (NBA) ante os Memphis Grizzlies, no fim-de-semana, o português Neemias Queta teve a segunda aparição na madrugada desta terça-feira, na derrota contra os Golden State Warriors (113-98).

No Chase Center, em San Francisco, Neemias Queta entrou para a reta final da partida, tendo feito um minuto e 45 segundos. Registou uma assistência, num jogo em que Stephen Curry foi a figura maior do triunfo dos Warriors, com 30 pontos.

Queta já tinha feito sete minutos e 44 segundos na NBA ante os Grizzlies, num jogo em que fez cinco ressaltos, uma assistência e um desarme.

Nos outros encontros da noite, houve vitórias de Philadelphia 76ers, Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz e San Antonio Spurs.

O Toronto Raptors-Orlando Magic foi adiado devido à entrada de jogadores e membros dos Magic nos protocolos de saúde e segurança da NBA para a covid-19.

Os momentos dos Warriors-Kings, com Queta a jogar na reta final: