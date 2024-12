Isaac Nader, atleta do Benfica, venceu neste sábado a prova masculina da São Silvestre de Lisboa com um novo recorde nacional dos 10 quilómetros, ao correr a distância em 28.03 minutos.

Entre os homens, o Benfica dominou por completo, já que José Carlos Pinto subiu ao segundo lugar do pódio, com o tempo de 28.07 minutos, e Miguel Moreira foi terceiro, em 28.12.

A prova feminina foi conquistada por Salomé Afonso, com a marca de 32.18 minutos. Ela teve a companhia no pódio de Solange Jesus, atleta do Sporting de Braga, vencedora em 2023 e agora segunda, com o tempo de 34.15 minutos, e Carla Martinho, do Recreio Desportivo de Águeda, terceira, com 34.17.

O desafio ‘Homens versus Mulheres’, que marca a São Silvestre de Lisboa, teve um desfecho favorável às mulheres, que, assim, conseguem encurtar a vantagem masculina (oito contra sete). Elas partem com cinco minutos de vantagem.

Com mais 146.000 atletas desde a sua edição inaugural, a 17.ª edição da São Silvestre de Lisboa bateu o seu recorde de inscrições, com 14.000 atletas inscritos.