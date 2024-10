A atleta portuguesa Sara Moreira anunciou esta quinta-feira, dia em que completa 39 anos, o final da carreira no atletismo, ao qual dedicou cerca de 30 anos, 20 deles na alta competição, em meio-fundo e fundo.

«Um dia, por acaso, tudo começou. Hoje, passados quase 30 anos, aqui estou eu. Feliz, realizada, com muitas amizades que levo para a vida, com muitas vitórias alcançadas, muitos quilómetros percorridos, muitos desafios superados e, acima de tudo, muita gratidão do meu coração. Hoje é e dia em que eu me despeço do atletismo de alta competição», referiu Sara Moreira, numa mensagem publicada nas redes sociais, esta quinta-feira, anunciando também que vai ser mãe pela segunda vez.

«E porque a vida é uma maratona, eu quero aproveitar este momento para vos dizer que estou a preparar a segunda maratona mais especial da minha vida», completou Sara Moreira, num vídeo em que se ouve o filho a anunciar também que a família vai crescer. «Nós somos três e vamos passar a ser quatro», referiu Guilherme, nascido em 2013.



«Haveria muito mais para dizer e contar, mas deixo isso para outra altura. Por agora, apenas gratidão. Obrigada família, amigos, treinadores, colegas de treino, de clube, patrocinadores, parceiros, profissionais de saúde, clubes que representei e todos que se cruzaram comigo nesta bonita caminhada. Federação Portuguesa de Atletismo, Comité Olímpico de Portugal, IPDJ, Confederação do Desporto de Portugal, Município de Santo Tirso, Junta de Freguesia de Roriz: o vosso apoio foi muito importante», completou Sara, através da mensagem em texto acompanhada do vídeo.

Campeã nacional dos 3.000 metros obstáculos e dos 1.500 metros, Sara Moreira participou por quatro vezes nos Jogos Olímpicos: Pequim 2008, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016 e Tóquio 2020.

Natural de Roriz, Santo Tirso, a fundista acumulou êxitos nacionais e internacionais. Em 2010, em Barcelona, foi medalha de prata nos Campeonatos da Europa, nos 5.000 metros, medalha que repetiu dois anos depois ao ar livre, em Helsínquia. Em 2016, também nos Campeonatos da Europa de Amesterdão, foi medalha de ouro na meia-maratona. Nos Europeus de pista coberta, foi prata nos 3.000 metros em 2009, em Turim. Quatro anos depois, também nos 3.000 metros, foi ouro em Gotemburgo.