O Benfica venceu esta quinta-feira o Sastamala, por 3-0, em jogo da primeira mão da segunda ronda da fase de qualificação da Liga dos Campeões de andebol.



Ao contrário do que o resultado indica, as águias aplicaram-se bastante para levar de vencida o conjunto finlandês. O Sastamala dominou o segundo parcial todo, tendo claudicado apenas na ponta final.

Com o mesmo seis base com que recebeu os estónios do Bigbank Tartu, na ronda anterior, o Benfica entrou mais forte no jogo, mas aos poucos os finlandeses foram equilibrando as forças, tendo quase chegado à igualdade (19-18 e 24-23). Contudo, os encarnados acabariam por conquistar o primeiro parcial devido a um serviço demasiado longo do adversário.

Com grande melhoria, o Sastamala fez o Benfica suar ainda mais durante o segundo sete esteve praticamente sempre na frente do marcador e, embora o resultado fosse mais desnivelado que o do primeiro parcial, os finlandeses só não venceram porque quebraram na ponta final, onde as águias, depois do 21-20, arrancaram para o triunfo com o último ponto a ser ganho pelo serviço de Pablo Machado.

No derradeiro set, os campeões nacionais puxaram dos galões e lançaram-se rumo ao triunfo, aproveitando o facto de o Sastamala ter apenas utilizado sete jogadores. O Benfica venceu por claros 25-18.

As duas equipas voltam agora a encontrar-se no dia 27 de outubro, na Finlândia, para o encontro da segunda mão.

Jogo realizado no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica - Sastamala, 3-0.

Parciais: 25-23 (27 minutos), 25-21 (26), 25-18 (23).

Árbitros: Jan Krticka (República Checa) e Andrea Puecher (Itália);

Benfica: André Lopes, Hugo Gaspar, Flávio Soares, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Peter Wholfahrtstatter, Bernardo Westermann, Aaro Nikula, Pablo Machado,

Treinador: Marcel Matz.

Sastamala: Jiri Hanninen, Mikko Esko, Alberto Cavasin, Mikko Karjarinta, Antti Makinen, Risto Ruohola (líbero). Jogou ainda: Severi Savonsalmi.

Treinador: Janne Kangaskokko.

Assistência: cerca de 500 espetadores.