A seleção portuguesa de andebol vai disputar o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio entre 12 e 14 de março de 2021. As novas datas foram divulgadas, nesta segunda-feira, pela Federação Internacional de Andebol (IHF).



De recordar que a competição deveria ter sido disputada de 17 a 19 de abril, mas foi adiada devido à pandemia do coronavírus, primeiro para junho deste ano, e agora para março de 2021.



Portugal está inserido no Grupo 2, não estando assinaladas quaisquer alterações relativas às cidades-sede deste torneio, o que levará os comandados de Paulo Jorge Pereira a Paris para defrontar a França, a Croácia e a Tunísia.