Bruno Coelho e Zicky Tê testaram positivo à covid-19 e falharam o arranque da preparação da seleção portuguesa de futstal para o campeonato da Europa.

Segundo a Federação Portuguesa de Futebol, os dois jogadores vão integrar os trabalhos da seleção na segunda fase de preparação, que arranca a 11 de janeiro em Rio Maior.

Os comandados de Jorge Braz concentraram-se nesta quarta-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal, campeão europeu e mundial em título, está integrado no Grupo A juntamente com os Países Baixos, a Sérvia e a Ucrânia. A estreia da equipa das quinas no Europeu está marcada para 19 de janeiro diante da Sérvia.