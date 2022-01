Miguel Ângelo foi chamado à seleção nacional para substituir o lesionado Cardinal, que vai falhar o Europeu de futsal devido a lesão.

A FPF informou que o pivô do Sporting apresenta um «quadro clínico de lombalgia incapacitante» e, portanto, Jorge Braz decidiu convocar o ala que também alinha nos leões.

Cardinal vai falhar, assim, a terceira competição internacional com a seleção portuguesa, depois das ausências no Euro2018 e do Mundial2021 – que Portugal venceu - também devido a problemas físicos.

Portugal chega à competição como campeão europeu e do Mundo e está integrado no Grupo A, juntamente com os anfitriões Países Baixos, a Sérvia e a Ucrânia. O Europeu disputa-se de 19 de janeiro a 6 de fevereiro.

Lista dos 14 convocados para o Europeu2022 de futsal:

- Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas)

- Fixos: André Coelho (FC Barcelona), João Matos (Sporting) e Tomás Paçó (Sporting)

- Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica)

- Alas: Bruno Coelho (Napoli Futsal), Pany Varela (Sporting), Pauleta (Sporting), Tiago Brito (Sporting de Braga/AAUM) e Miguel Ângelo (Sporting)

- Ala/Pivô: Fábio Cecílio (Sporting de Braga/AAUM)

- Universal: Erick Mendonça (Sporting)

- Pivô: Zicky (Sporting)