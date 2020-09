A Seleção Nacional de futebol de praia tornou-se este domingo bicampeã europeia, ao bater a Suíça por 5-4, na quinta jornada da Superfinal da Liga Europeia de 2020.

Na Nazaré, Leo Martins inaugurou o marcador para Portugal no primeiro período, mas a Suíça não demorou muito a chegar à igualdade, anulada pouco depois graças a um golo de André Lourenço.

No início do segundo período, Leo Martins bisou para fazer o 3-1 para a equipa das quinas, mas o conjunto suíço, com dois golos de rajada, empatou.

Belchior voltou a dar vantagem a Portugal, que foi novamente anulado pela Suíça pouco depois. No entanto, a poucos instantes do final, Leo Martins fez o terceiro da conta individual e deu o triunfo à formação lusa.

A Seleção Nacional, que é também a atual campeã do Mundo, é assim campeã da Europa pela sétima vez.