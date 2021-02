A Seleção Nacional de futsal somou esta quarta-feira a primeira vitória no grupo 8 da qualificação para o Euro2022 da modalidade, ao bater a Polónica, por 3-0.

Depois do empate a duas bolas em Mafra, desta vez Portugal não facilitou e venceu de forma inquestionável em Lodz, com golos de Cardinal, aos 15 e 38 minutos, e André Coelho, aos 20.

Com duas jornadas disputadas, a República Checa lidera o grupo com seis pontos, fruto dos dois triunfos ante a Noruega. Portugal segue em segundo, com quatro pontos, ao passo que a Polónia tem um.

Qualificam-se para o Euro do próximo ano, que decorre nos Países Baixos, os vencedores dos oito grupos e ainda os seis melhores segundos classificados. Os outros dois segundos classificados vão disputar um play-off.