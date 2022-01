A Seleção Nacional de futsal entrou a «dormir» no Europeu da modalidade, mas conseguiu dar a volta à situação e vencer a Sérvia (4-2) na estreia na competição.

Em Amsterdão, Portugal entrou na quadra na qualidade de atual campeão da Europa – devido ao título conquistado em 2018 –, mas nos primeiros dez minutos, pouco ou nada fez para justificar esse estatuto.

Tanto é assim que a Sérvia já vencia por 2-0 aos sete minutos. A equipa de Jorge Braz facilitou defensivamente e Marko Prsic, capitão sérvio, aproveitou para bisar.

Depois, chegou a resposta natural de uma Seleção que é campeã da Europa e do Mundo.

O FILME DO JOGO.

Aos 11 minutos, Pauleta reduziu para 2-1 e, pouco depois, numa pausa técnica, Jorge Braz pediu humildade aos seus jogadores. «Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Humildade», disse o selecionador, num momento captado pela transmissão do jogo.

E ficou dado o mote.

Pany Varela reduziu em cima do intervalo e deixou tudo empatado para o início da etapa complementar. Aí, a resposta portuguesa foi competente.

Afonso Jesus, um dos nomes que melhorou claramente de rendimento da primeira para a segunda parte, fez o 3-2 aos 26 minutos, e assistiu no mesmo minuto com um belo passe Tomás Paçó para o 4-2.

Estava feita a reviravolta, e com uma margem confortável para gerir até ao soar da buzina final. Depois do susto inicial, Portugal recompôs-se e passou com distinção no primeiro teste neste Europeu.

Domingo segue-se o jogo frente aos anfitriões, os Países Baixos, a partir das 16h30.