O ala Pauleta expressou esta quarta-feira que estar presente no Mundial de futsal, ao serviço da seleção portuguesa, é «a realização de um sonho», esperando ajudar a equipa, que defronta a Sérvia nos oitavos de final.

«Para mim, está a ser a realização de um sonho. Este é o palco de sonho para qualquer atleta de alto nível e estou a gostar muito desta experiência. Estou satisfeito com o processo da equipa. A cada dia que passa estamos a melhorar, no sentido de alcançar os nossos objetivos», disse, em declarações reproduzidas no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Pauleta estreou-se em fases finais na goleada às Ilhas Salomão (7-0), da segunda ronda da fase de grupos, depois de ter sido infetado com o novo coronavírus, que o afastou da primeira partida de Portugal no torneio mundial.

«Estou preparado para tudo. Estou aqui para ajudar a equipa a atingir o seu objetivo, que é chegar às medalhas. Estamos sempre juntos e continuamos muito unidos. Brincamos muito e prontos para as adversidades.»

Depois de um ligeiro passeio pelo centro histórico da cidade lituana de Kaunas, os campeões europeus em título efetuaram esta quarta-feira mais uma sessão de treino, com vista ao duelo com a Sérvia, mas Pauleta mostrou-se confiante de que Portugal está preparado.

«Já sabemos o que eles fazem e estamos prontos para o jogo. A Sérvia é uma equipa aguerrida, forte fisicamente e experiente, mas estamos prontos para os defrontar», realçou o jogador, de 27 anos, com 18 internacionalizações e que atua no Sporting.

O encontro entre Portugal e a Sérvia, a contar para os oitavos de final do Mundial de futsal, está agendado para sexta-feira, às 20:00 (18:00 em Lisboa), na Zalgirio Arena, em Kaunas. O vencedor defrontará, nos ‘quartos’, a Espanha ou a República Checa.