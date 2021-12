A seleção portuguesa de voleibol vai disputar a Golden League europeia de 2022 diante da Dinamarca, Eslováquia e Turquia, que venceu a prova em 2019 e 2021.

«É um grupo forte, com destaque para a Turquia, vencedora da última edição, e será sem dúvida um bom desafio», disse o novo selecionador nacional João José, após o sorteio realizado esta terça-feira no Luxemburgo.

«Claro que ao olharmos para o grupo [A], este pode parecer intimidante, mas é tudo uma questão de perspetiva, pois as outras seleções também nos respeitam e estarão certamente a preparar-se para uma ‘poule’ difícil», referiu ainda.

No sorteio ficaram também definidos o Grupo B, com Ucrânia, Espanha, Bielorrússia e Croácia, e o Grupo C, onde estão inseridas a Bélgica, República Checa, Estónia e Letónia.

A Golden League, disputada por algumas das principais seleções da Europa, dá acesso à Liga das Nações de Voleibol, prova que Portugal disputou pela primeira vez em 2019. Os vencedores de cada grupo e a Croácia (que organiza a prova) apuram-se para a final-four, que se realiza a 18 e 19 de junho do próximo ano.