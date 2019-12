A inclusão do jovem lateral-esquerdo Salvador Salvador, do Boa Hora, é a principal novidade nos convocados por Paulo Jorge Pereira para o Europeu de andebol que se disputa em janeiro.

Ao jogador de 18 anos, emprestado pelo Sporting à equipa lisboeta, juntam-se os dois portistas Fábio Magalhães e André Gomes, além de Alexandre Cavalcanti, que representa os franceses do Nantes.

Recorde-se que nesta posição regista-se a principal baixa confirmada da seleção para o Europeu, a de Gilberto Duarte, que vai falhar a competição devido a lesão.

São agora nove os nomes já conhecidos da convocatória que vai ser divulgada de forma faseada.

Fábio Vidrago (Benfica) e Diogo Branquinho (FC Porto), Alfredo Quintana (FC Porto), Humberto Gomes (ABC) e Gustavo Capdeville (Benfica).

Portugal estreia-se no Europeu em 10 de janeiro frente à França, medalha de bronze no Mundial de 2019, defrontando em 12 a estreante Bósnia e encerrando a participação no grupo D em 14, perante a anfitriã Noruega, finalista vencida no último Campeonato do Mundo.