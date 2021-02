A seleção portuguesa de basquetebol confirmou este sábado a vitória no Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação para o Mundial de 2023, ao vencer o Chipre por 84-52, na sexta e última jornada.

Na «bolha» de Nicósia, Portugal deu a melhor sequência ao triunfo de há dois dias face à Bielorrússia (75-57), que valeu a subida ao primeiro lugar, num embate que deixou, praticamente, resolvido ao intervalo (45-22).

A prestação dos jogadores vindos do banco, que marcaram 79,8 por cento dos pontos (67 em 84), foi decisiva na vitória portuguesa, bem como os doze triplos, oito dos quais na primeira parte, sendo que os comandados de Mário Gomes foram melhores em todos os aspetos.

Os suplentes Sasa Borovnjak, com 21 pontos e 11 ressaltos, Rafael Lisboa, com 15 pontos, e Gonçalo Delgado, com 13, lideraram o conjunto das «quinas», que terminou esta fase com cinco triunfos e apenas um desaire, na Bielorrússia.

A formação comandada por Mário Gomes terminou, assim, o agrupamento com 11 pontos e já não pode ser ultrapassada pela também apurada Bielorrússia, que ainda joga este sábado com a Albânia e só pode chegar aos 11, mas tem desvantagem no confronto direto.