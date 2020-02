Depois de ganhar à Albânia, por 70-62, a seleção portuguesa de basquetebol perdeu esta quarta-feira com a Bielorrússia, em Minsk, por 72-56, em jogo da segunda jornada do Grupo A da primeira ronda de pré-qualificação europeia para o Mundial 2023.

Apesar do desaire, Portugal continua no segundo lugar do Grupo A, mas agora só volta a jogar a 26 de novembro, dia em que está marcada a receção ao Chipre.

Recordamos que os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para a segunda ronda.

Classificação do Grupo A: Bielorrússia, 4 pontos (169-97); Portugal, 3 (126-134); Albânia, 3 (133-134); Chipre, 2 (105-168).